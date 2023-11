POL-OH: Aktuell: Polizei sensibilisiert hinsichtlich winterlicher Straßenverhältnisse und Verkehrsbehinderungen

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Ludwigsau. Ein Einfamilienhaus in der Mecklarer Straße in Reilos wurde durch Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (26.11.) mit zwei rohen Eiern beworfen. Es entstand rund 20 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. Julissa Sauermann Kontakt: ...

