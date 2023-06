Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher überrascht

Erfurt (ots)

Ein 53-jähriger Mann überraschte in der vergangenen Nacht in seiner Wohnung in der Löbervorstadt einen Einbrecher. Kurz nach 04:00 Uhr war der Mieter durch verdächtige Geräusche aus dem Schlaf gerissen worden. Als er nach dem Rechten schaute, stieß er auf einen wildfremden Mann. Beim Erblicken des Mieters ergriff dieser sofort die Flucht. Der etwa 1,70 cm große, muskulöse Mann hatte über eine Leiter das gekippte Fenster der Küche geöffnet und anschließend mehrere Schränke durchwühlt. Da der Einbrecher unerwartet von seiner Tat ablassen musste, gelang es ihm nicht, Beute zu erlangen. Die Kriminalpolizei kam am Tatort zum Einsatz und stellte mehrere Beweismittel für die weiteren Ermittlungen sicher. (DS)

