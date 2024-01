Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, St. Ilgen

Rhein-Neckar-Kreis: Rosenkranz in aufgebrochenen Auto gefunden - Zeugen oder womöglich Geschädigte gesucht

Leimen, St. Ilgen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits kurz vor Weihnachten wurden drei in der Welfenallee geparkte Fahrzeuge auf bislang unbekannte Art geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. In dem Zeitraum vom 22. Dezember 2023, 18 Uhr, bis 23. Dezember 2023, 10 Uhr, wurden die Beifahrertüren zweier VW und einem Mitsubishi geöffnet, um so in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Ein Sachschaden entstand hierbei nicht. Lediglich aus einem VW wurde ein Reisekoffer, eine Jacke und ein Laptop entwendet. Allerdings befand sich im Fußraum des Fahrzeugs auch ein Rosenkranz, der nicht aus dem Besitz des Fahrzeugführers stammt. Der Diebstahlsschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Der Polizeiposten Leimen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Womöglich gehört der Rosenkranz einem Fahrzeugführer/ einer Fahrzeugführerin, der/die den Einbruch in sein/ihr Fahrzeug bislang nicht zur Anzeige gebracht hat. Mögliche Geschädigte, aber auch Zeugen, die hierzu Angaben machen können oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Leimen, unter der Telefonnummer 06224/1749-0, zu melden.

