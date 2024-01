Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Hundsmühlen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Motorrollers hat sich am Donnerstag, 18. Januar 2024, gegen 17:45 Uhr, von einer Unfallstelle in Hundsmühlen entfernt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 59-jähriger Mann aus Wardenburg mit einem SUV die Hunoldstraße in Richtung Tungeln. Er wollte nach rechts auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen, musste aber zunächst halten. Ihm folgte der Fahrer eines Motorrollers, der zu spät auf das Haltemanöver reagierte und gegen den SUV fuhr. Am SUV entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro. Der Rollerfahrer fuhr auf den Parkplatz und entfernte sich in Richtung Hermann-Meyer-Straße.

Wer Hinweise zum Unfall und dem Roller, an dem Schäden an der Front entstanden sein müssen, geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

