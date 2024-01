Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Automat aufgebrochen, E-Shishas gestohlen

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter haben an der Amtmann-Schipper-Straße die Scheibe eines E-Shisha-Automaten eingeschlagen. Aus dem Automaten, der am Penny-Markt steht, entwendeten die Täter eine unbekannte Anzahl an E-Shishas. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 1000 Euro. Der Diebstahl ereignete sich am Dienstagmorgen (16.01.24) gegen 04.30 Uhr. Ein Zeuge hatte zwei unbekannte Täter beobachtet, die offenbar mehrfach gegen die Scheibe schlugen und dann wegrannten. Die Personen waren dunkel gekleidet. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Wer nähere Angaben machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

