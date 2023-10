Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Exhibitionist+++Einbrecher scheitern beim Versuch+++Alkoholisierter Fahrer kehrt nach Flucht zurück+++Unfall mit zwei Schwerstverletzten in Mainz-Kastel+++Sicheres Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

1. PKW stark zerkratzt,

Wiesbaden, Mozartstraße, Donnerstag, 28.09.2023, 19:00 Uhr bis Freitag, 29.09.2023, 14:00 Uhr,

(thi) Im Verlaufe der Nacht vom Donnerstag zum Freitag kam es in der Mozartstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw, bei dem ein Sachschaden von circa 4000 Euro entstand.

Am Freitag, dem 29.09.2023 gegen 14:00 Uhr wurde festgestellt, dass im Zeitraum seit Donnerstag, dem 28.09.2023, 19:00 Uhr die Karosserie eines Dacia Duster stark zerkratzt worden war. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 7 345 2100 entgegen.

2. Exhibitionist in Parkanlage,

Wiesbaden, Emil-Pfeifer-Weg, Donnerstag, 28.09.2023, 15:00 Uhr,

(thi) Donnerstagnachmittag zeigte sich ein Unbekannter einer 81 Jahre alten Frau in schamverletzender Weise.

Die Wiesbadenerin war gegen 15:00 Uhr im Bereich dem Emil-Pfeiffer-Weg unterwegs und setzte sich in der Parkanlage auf eine Bank. Kurze Zeit später setzte sich ein unbekannter Mann zu ihr. Als die 81-Jährige die Bank verlassen wollte, bemerkte sie, dass der Mann sich an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Geschädigte verließ daraufhin die Örtlichkeit. Der Exhibitionist wurde als männlich mit dunkler Haut und gepflegtem Äußeren beschrieben. Er sei 1,80 Meter groß, von schlanker Gestalt, habe dunkle Haare und sei Bartträger. Er sei mit einem rotblauen Oberteil, einer blauen Jeans und markant roten Schuhen bekleidet gewesen. Weiter soll er ein schwarzes Mountainbike bei sich geführt haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 0 entgegen.

3. Mehrere Straftaten nach Verkehrsunfallflucht Mainz - Kastel, Anna - Birle Straße Samstag, 30.09.2023, 00:45 Uhr

(cw) Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam es am frühen Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden. Der Fahrer entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte jedoch nach kurzer Zeit von der Polizei ermittelt werden.

Ein 21-jähriger Wiesbadener befuhr gegen 00:45 Uhr die Ernst - Galonske - Straße in Mainz - Kastel. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit überfuhr der Fahrer die Mittelinsel des Kreisverkehrs Anna - Birle - Straße um in diese einzufahren. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zunächst mit dem Bordstein und einem Baum, welcher zerstört wurde. Weiterhin wurden noch zwei - am Straßenrand geparkte - Fahrzeuge beschädigt. Anschließend verließ der Fahrer den Unfallort mit seinem 24-jährigen Begleiter, welcher bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt wurde. Beide Männer konnten jedoch noch in der Nähe angetroffen werden. Da der Fahrer selbst angab, das Fahrzeug unberechtigt zu führen und keine Fahrerlaubnis zu haben, wurde dieser zunächst zum 2. Polizeirevier verbracht. Dieses konnte er nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Den Fahrer erwarten nun Strafverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, dem unbefugten Benutzen eines Kraftfahrzeugs sowie einer fahrlässigen Körperverletzung.

Zeugen, welche zum Angaben zum Verkehrsunfall machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 -2240 auf dem 2. Polizeirevier Wiesbaden zu melden.

4. Diebstahl von Kabeltrommeln von Baustelle Ludwig - Erhard - Straße 100, Wiesbaden Samstag, 30.09.2023, 00:00 Uhr

Unbekannte Täter entwenden mehrere Kabeltrommeln von der Baustelle bei den Dr. Horst - Schmidt - Kliniken und flüchten.

Kurz nach Mitternacht wurde die Polizei darüber informiert, dass mehrere Personen aktuell Kabeltrommeln von der Baustelle auf dem Gelände der Dr. Horst - Schmidt - Kliniken entwenden sollen. Umgehend wurden mehrere Streifen zum Tatort entsandt, konnten die Täter jedoch nicht mehr antreffen. Entwendet worden sollen zwei Kabeltrommeln, die durch die Personen zunächst händisch abtransportiert wurden. Beschrieben werden können die Personen nur als Jugendlich bzw. Heranwachsend.

Zeugen, welche zu dem Zeitpunkt ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 -2340 auf dem 3. Polizeirevier Wiesbaden zu melden.

5. Einbrecher scheitern beim Versuch,

Wiesbaden, Karl-Marx-Straße und Pommernstraße, Samstag,30.09.29023,17:40-23:20 Uhr

(jul) Am Samstagabend versuchten Einbrecher in Wiesbaden-Dotzheim und Wiesbaden-Nordenstadt Beute zu machen und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Am Samstagabend gegen 22:45 Uhr versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus in der Pommernstraße in Wiesbaden-Nordenstadt einzudringen. Dabei wurde zunächst der Rollladen im Erdgeschoss des Wohnhauses hochgeschoben und anschließend die Fensterscheibe eingeschlagen. Die 64-jährige Bewohner befand sich zu dieser Zeit in dem Haus. Davon überrascht flüchteten die unbekannten Täter ohne Beute unerkannt in unbekannte Richtung. An dem Fenster entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Am Samstagabend zwischen 17:40 Uhr und 23:20 Uhr versuchten unbekannte Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Marx-Straße in Wiesbaden-Dotzheim aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch stand, sodass die Täter von dem Einbruchversuch abließen und unerkannt flüchteten. An der Wohnungstür entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Alkoholisierter Fahrer kehrt nach Flucht zurück, Wiesbaden, Rheinstraße, Samstag, 30.09.2023, 04:00 Uhr,

(thi) In der Samstagnacht verursachte ein unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer in der Rheinstraße einen Verkehrsunfall. Nachdem er zunächst geflüchtet war, kehrte er wenig später zu seinem Fahrzeug zurück.

In der Samstagnacht um 04:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Wiesbadener mit seinem Fahrzeug die Rheinstraße in Richtung Ringkirche. In Höhe der Wörthstraße wendet der Wiesbadener sein Fahrzeug, um die Rheinstraße in entgegengesetzter Richtung zu fahren. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mit einem Geländer am Fahrbahnrand. Der 21-Jährige verließ zunächst die Unfallstelle und ließ seine Mitfahrer zurück, welche die Polizei über den Notruf verständigten. Kurze Zeit nachdem die Polizeistreife vor Ort war, kehrte der Unfallfahrer zur Unfallstelle zurück. Der Grund seines Verschwindens konnte durch die Streife schnell festgestellt werden, da er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Nach Durchführung eines Alkoholtests bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher konnten die Beamten ein Atemalkoholgehalt von 1,4 Promille feststellen. Daher wurde er zu einem Polizeirevier verbracht, welches er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte. Der Wiesbadener muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 345 2240 in Verbindung zu setzten.

7. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit zwei Schwerstverletzten , Mainz-Kastel, Rampenstraße, Sonntag, 01.10.2023, 06:05 Uhr

(jul) Am Sonntagmorgen wurden zwei Männer bei einem Verkehrsunfall in der Rampenstraße in Mainz-Kastel schwer verletzt.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr der 39-jährige Fahrer eines blauen Mercedes gegen 06:05 Uhr die Rampenstraße aus Richtung der Theodor-Heuss-Brücke in Richtung Wiesbadener Straße. Aus derzeit ungeklärter Ursache kam der Fahrer im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einem Mast zusammen. Der 39-jährige Fahrer, sowie der 44-jährige Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Wiesbadener Feuerwehr geborgen werden.

Beide Fahrzeuginsassen erlitten schwere Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. An dem Pkw und dem Mast entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Da es Hinweise auf den Einfluss von Alkohol bei dem 39-jährigen Fahrer gab, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Pkw wurde sichergestellt und ein Unfallgutachter hinzugezogen.

Die Rampenstraße war zwecks Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme in der Zeit von 06:05 Uhr bis 09:45 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem Wiesbadener Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (0611) 345-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

8. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Samstag, 30.09.2023, 19:00 Uhr - Sonntag, 01.10.2023, 03:00 Uhr

(jul) Am vergangenen Samstag führten die Stadtpolizei und die Landespolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Einsatzkonzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Wiesbadener Polizei wurde dabei durch die Bereitschaftspolizei unterstützt.

Schwerpunkte der Überwachung lagen im Bereich der Waffenverbotszone, dem Mauritiusplatzplatz, der Reisinger Anlage, dem Platz der deutschen Einheit und der Rheinstraße. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Bei den durchgeführten Personenkontrollen im Bereich der Waffenverbotszone konnten keine gefährlichen Gegenstände aufgefunden werden. Bei Kontrollmaßnahmen im Bereich der Reisinger Anlage konnten bei zwei Personen geringere Mengen Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Bei der daraufhin erfolgten Absuche dieses Bereiches konnte ebenfalls noch deponiertes Betäubungsmittel festgestellt werden. Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Durch die Einsatzkräfte wurden mehrere Personengruppen mit insgesamt 87 Personen kontrolliert. Weiterhin wurde der Regeldienst der Wiesbadener Polizeireviere unterstützt. Stadt und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell