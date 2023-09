Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Verkehrsteilnehmer durch verbotenes Kraftfahrzeugrennen gefährdet - Zeugen gesucht!

Wiesbaden (ots)

(am)Am frühen Samstagmorgen kam es in Wiesbaden und im Rheingau zu einer Verfolgungsfahrt durch einen Motorradfahrer mit der Polizei, wobei auch andere Verkehrsteilnehmer durch den Flüchtenden gefährdet wurden. Der Fahrer konnte schließlich zu Hause festgenommen werden.

Einer Polizeistreife fiel gegen 02:40 Uhr auf dem Gustav-Stresemann-Ring in Wiesbaden ein Motorrad auf, das in Fahrtrichtung New-York-Straße zwei rot zeigende Ampeln nicht beachtete. Die Streife nahm sofort die Verfolgung des Motorradfahrers auf, der im Verlauf in Richtung Bierstadt zwei weitere "rote Ampeln überfuhr" und dabei deutlich zu schnell unterwegs war. Nachdem das Motorrad im Bereich Wolfsfeld nochmals gesichtete werden konnte, verlor sich zunächst die Spur. Etwa 30 Minuten später fiel das Motorrad einer Streife auf der B 42 auf, als es mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Rüdesheim fuhr. An der Abfahrt Eltville-Martinsthal fuhr der Motorradfahrer von der B 42 ab und geriet dabei in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste deshalb stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Aufgrund der rasanten Fahrweise geriet das Motorrad erneut außer Sichtweite. Das Motorrad mit Fahrer konnte schließlich um kurz vor vier Uhr an der Halteranschrift in Eltville durch eine Polizeistreife angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden, als dieser nach Hause kam. Dabei konnte recht schnell festgestellt werden, warum sich der 27-jährige Fahrer aus Eltville einer Kontrolle entziehen wollte. Dieser stand offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem war das Motorrad nicht ordnungsgemäß zugelassen und versichert. Der Fahrer musste sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einer Blutentnahme unterziehen und das Motorrad wurde beschlagnahmt. Da er sich im Verlaufe der Kontrolle und den anschließenden Maßnahmen auch noch aggressiv verhielt, durfte der Beschuldigte den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen der beschriebenen Vorfälle. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch den Motorradfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell