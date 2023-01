Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Tödlich verletzter 28-Jähriger nach gewaltsamer Auseinandersetzung #polsiwi

Siegen-Niedersetzen (ots)

Gemeinsame Presserklärung des Polizeipräsidium Hagen, der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein und der Staatsanwaltschaft Siegen

Am heutigen Abend (18.01.2023) hat es in Niedersetzen einen Polizeieinsatz gegeben. Einsatzanlass war der Verdacht einer gewaltsamen Auseinandersetzung in einem Wohnhaus. Hierüber erhielt die Polizei über Notruf Kenntnis.

Vor Ort haben die Einsatz- und Rettungskräfte eine männliche 28-jährige Person in dem Wohnhaus aufgefunden. Die Person erlitt letztlich tödliche Verletzungen, Reanimationsmaßnahmen vor Ort verliefen erfolglos. Eine tatverdächtige Person wurde nicht in dem Wohnhaus angetroffen. Intensive polizeilichen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen laufen derzeit. Unter anderem sind bzw. waren ein Polizeihubschrauber und Suchhunde im Einsatz. Eine Mordkommission des PP Hagen hat die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 60-jährigen Mann, der zunächst zu Fuß vom Tatort flüchtig war. Er dürfte eine blutende Verletzung haben, die jedoch nicht näher bekannt ist.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 180 cm groß

- Schlanke Statur

- Kurze graue Haare

- Schwarze Jacke

- Dunkelblaue Jeans

- Schwarze Strickmütze

Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Tatverdächtige mit einer Faustfeuerwaffe unterwegs ist. Zu der möglichen Waffe ist nicht gesichert, ob es sich um eine "scharfe" Waffe oder eine PTB-Waffe handelt. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass bei Antreffen der Person diese nicht angesprochen werden soll. Bitte informieren Sie bei Antreffen unverzüglich über den Notruf "110" die Polizei.

Konkrete Erkenntnisse zu der Tat kann die Polizei zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht benennen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell