Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Armbanduhr geraubt+++Alleinunfall - schwer verletzt+++Polizei zu Drogenkauf hinzugezogen+++Trickdiebe erfolgreich+++Grundlos geschlagen+++Einbrüche+++ Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"

Wiesbaden (ots)

1. Hochwertige Armbanduhr geraubt,

Wiesbaden, Rheinbahnstraße, Freitag, 22.09.2023, 16:45 Uhr

(js) Am Freitagnachmittag hat ein bislang unbekannter Täter in der Rheinbahnstraße einem 91-jährigen Wiesbadener dessen hochwertige Armbanduhr geraubt.

Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 16:45 Uhr an seiner Wohnung angekommen, als er von einer männlichen Person angegangen wurde und diese seine Armbanduhr entwendet habe. Der Täter habe mit Gewalt den Verschluss der Uhr geöffnet und sie dann vom Handgelenk abgezogen. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Mann konnte als etwa 20 Jahre, ca. 1,95 m groß, von hagerer Gestalt beschrieben werden. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Personen, die im Umfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Alkoholisiert und zu schnell - Mehrere Verkehrsunfälle verursacht, Wiesbaden, Gustav - Stresemann - Ring / Berliner Straße, Freitag, 22.09.2023, 23:45 Uhr

(cwe) Am späten Freitagabend kam auf dem Gustav - Stresemann - Ring zu einem Alleinunfall, bei dem der Fahrzeugführer schwer verletzt wurde.

Kurz vor Mitternacht befuhr ein 20-jähriger Wiesbadener die Berliner Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe eines dortigen Hotels verlor der Fahrer die Kontrolle über sein hoch motorisiertes Kraftfahrzeug und kollidierte mit einem Straßenschild. Als Zeugen dem verunglückten Fahrzeugführer zu Hilfe eilen wollten, setzte dieser seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bahnhof fort. Im Bereich des Gustav - Stresemann - Rings verlor der Fahrzeugführer erneut die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Lichtmast. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers, daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen und der Führerschein, das Mobiltelefon und das Fahrzeug selbst wurden beschlagnahmt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25000 Euro. Zeugen, welche Angaben zum Verkehrsunfall oder zum Fahrverhalten machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2140 auf dem 1. Polizeirevier Wiesbaden zu melden.

3. Drogenkauf missglückt - Polizei hinzugezogen, Wiesbaden, Hellmundstraße, Freitag, 22.09.2023, 18:30 Uhr,

(js) Am Freitagabend kam es in der Hellmundstraße zu Streitigkeit im Rahmen eines Drogenkaufs, weswegen die Polizei hinzugezogen wurde. Nicht schlecht staunten die eingesetzten Beamten, als sie gegen halb Sieben zu Streitigkeiten in die Hellmundstraße gerufen wurden. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass ein 16-jähriger nach einem Drogenkauf kein Rückgeld erhalten hatte. Um diesem Missstand Abhilfe zu schaffen, entschloss er sich, die Polizei zwecks Klärung hinzuzuziehen. Die Rückerstattung hätte sich auf 5 Euro belaufen. Gegen den 16-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Erwerbs von Betäubungsmitteln eingeleitet.

4. Trickdiebe erfolgreich,

Wiesbaden, Taunusstraße, Freitag, 22.09.2023, 13:15 Uhr,

(js) Am Freitagmittag verschafften sich Trickdiebe unter einem Vorwand Zugang zu einer Wohnung und entwendeten dort diverse Wertgegenstände und Bargeld.

Wie der 65-jährige Geschädigte der Polizei mitteilte, hätten gegen 13:15 Uhr zwei angebliche Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens bei ihm geklingelt, da sie diverse Anschlüsse überprüfen bzw. erneuern müssten. Nachdem er die Beiden in die Wohnung ließ und diese augenscheinlich Arbeiten verrichteten, stellte er im Nachgang fest, dass mehrere Münzen sowie Bargeld entwendet wurden. Bei den beiden Personen handelte es sich um eine Frau und einen Mann. Die Frau wurde als etwa 30 - 40 Jahre, ca. 1,55 m - 1,60 m groß, von normaler Statur und mit schwarzen, langen Haaren zum Zopf gebunden, beschrieben. Der Mann soll etwa 1,80 m groß gewesen sein, trug dunkle, lockige Haare und hatte eine normale Statur. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Nummer 0611/345-0 entgegen.

5. Grundlos geschlagen,

Wiesbaden, Goerdelerstraße, Samstag, 23.09.2023, 20:50 Uhr,

(js) Am Samstagabend wurde ein älterer Herr scheinbar grundlos angegriffen und geschlagen, als er gerade aus seinem Auto ausstieg. Der 84-jährige Geschädigte gab an, dass er seinen Pkw gegen kurz vor neun Uhr in der Goerdelerstraße abgestellt habe, er ausgestiegen sei und dann unvermittelt von einem Pärchen angegriffen und auch geschlagen wurde. Hierbei wurde er verletzt und musste in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden. Bei den Tätern soll es sich um einen etwa 1,80 m großen Mann mit grauer Oberbekleidung gehandelt haben. Die dazugehörige Frau konnte nicht näher beschrieben werden. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise auf die Täter unter der Nummer 0611/345-2340 entgegen.

6. Versuchter Einbruch in Gaststätte,

Wiesbaden, Waldstraße, Samstag, 23.09.2023, 04:30 Uhr,

(js) Am frühen Samstagmorgen versuchten bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Waldstraße einzudringen.

Gegen halb Fünf wurde der Polizei mitgeteilt, dass man ein Scheibenklirren wahrgenommen habe und zwei Personen von der Gaststätte wegrannten. Die Polizei konnte dann feststellen, dass versucht wurde, ein Fenster des Lokals gewaltsam zu öffnen, die Lokalität aber wohl nicht betreten wurde. Es handelte sich vermutlich um zwei männliche Personen mit dunkler Bekleidung. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

7. Tatverdächtige nach Einbruch in Kiosk festgenommen, Wiesbaden, Herderstraße, Sonntag, 24.09.2023, 07:15 Uhr,

(am) Am Sonntagmorgen kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Herderstraße. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden.

Durch Anwohner wurde gegen 07:15 Uhr mitgeteilt, dass man das Klirren von Glas wahrgenommen habe und zwei dunkel bekleidete Personen von einem Kiosk in der Herderstraße geflüchtet wären. Durch die alarmierte Polizeikräfte konnte festgestellt werden, dass die Täter die Glasscheibe des Kiosks mit einem Gegenstand eingeworfen hatten. Durch das entstandene Loch hatten es die Täter auf die dahinter aufgestellten alkoholischen Getränke abgesehen. Dort fehlten mehrere Flaschen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten in der Nähe des Tatortes zwei Personen angetroffen werden, die sich kurz zuvor von mehreren Flaschen unterschiedlichen Alkohols entledigt hatten. Die Flaschen konnte man dem Kiosk zuordnen. Die beiden Männer (20 Jahre aus Wiesbaden und 40 Jahre aus Norddeutschland) wurden daraufhin festgenommen und zwecks Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Nach den Maßnahmen wurden die Personen wieder entlassen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

8. Kontrollen "Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Stadtgebiet, 22./23.09.2023, 19:00 bis 03:00 Uhr

(am)Am vergangenen Freitag führte die Wiesbadener Polizei wieder gemeinsam mit Kräften der Stadtpolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" durch. Weiterhin wurde die Veranstaltung des Wiesbadener Stadtfestes überwacht. Diese Veranstaltung verlief friedlich und störungsfrei. Die Einsatzkräfte waren am Freitagabend ab 19.00 Uhr bis in die Nacht hinein in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs. Insgesamt wurden in der Nacht bei mehreren Kontrollen 19 Personen überprüft. Die Kontrollen verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig im Wiesbadener Stadtgebiet präsent sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell