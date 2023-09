Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Betrug durch angebliche Handwerker+++PKW-Aufbrecher+++Fahrzeuge beschädigt+++Graffiti+++Gemeinsam Sicheres Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. Betrug durch angebliche Handwerker-Wucherrechnung Wiesbaden, Sonnenberg, Am Birnbaum Freitag, 08.09.2023, 15:30 Uhr

(Sc) In der Straße Am Birnbaum wurde eine Anwohnerin am Freitagnachmittag Opfer angeblicher Handwerker. Diese betraten das Grundstück der Geschädigten und boten an die angeblich beschädigte Regenrinne zu reparieren. Sie rissen die noch intakte Regenrinne (Kupfer) ab und ersetzen diese mit einer minderwertigen Regenrinne. Anschließend verlangten die angeblichen Handwerker für die nicht notwendigen Leistungen 4000 Euro. Die Geschädigte bezahlte mit 2000 Euro und einem Goldarmband. Bei den bisher unbekannten Tätern soll es sich um 5 Personen gehandelt haben, die als südländisch beschrieben wurden. Diese seien mit einem Kleintransporter unterwegs gewesen. Hinweise zu den angeblichen Handwerkern bitte an die Kriminalpolizei Wiesbaden unter (0611) 345-0.

2. Pkw-Aufbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Pestalozzistraße, Juliusstraße, Sonnenblumenweg 08.09.2023 und 09.09.2023

(kk) Zwischen Freitag und Samstag waren Pkw-Aufbrecher unterwegs und haben bei insgesamt drei registrierten Fahrzeugaufbrüchen Schaden verursacht. Die Täter hatten es auf alles Wertvolle in den Fahrzeugen abgesehen, was von ihren Besitzern offen im Fahrzeug liegen gelassen wurde. Den Tätern fielen dabei unter anderem Sonnenbrillen, Reisekoffer, Parfum und Wohnungsschlüssel in die Hände. Die aktuellen Fälle belegen erneut, dass es geradezu zum Einbruch einlädt, Wertsachen sichtbar im Wagen liegen zu lassen. Ein Pkw ist kein Tresor und innerhalb weniger Sekunden geöffnet. In den meisten Fällen entkommen die Täter unerkannt und hinterlassen oft einen immensen Sachschaden und den Ärger bei der Wiederbeschaffung der gestohlenen Sachen. Wie Einbrüche verhindert werden können ist im Internet unter www.polizei-beratung.de dargestellt.

3. Fahrzeuge beschädigt,

Wiesbaden, Schierstein, Hüttenstraße, Alte Schmelze 09.09.2020, zw. 17.00 Uhr 18.00 Uhr

(kk) Am frühen Samstagabend wurden in der Hüttenstraße und in der Straße Alte Schmelze geparkte Fahrzeuge beschädigt. An einem geparkten Fahrzeug wurde versucht die Reifen zu zerstechen und an zwei weiteren geparkten Fahrzeugen war dies gelungen. Zu den Sachbeschädigungen an den Fahrzeugen hat das 5. Polizeirevier die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegengenommen.

4. Linienbusse besprüht,

Wiesbaden, Parkplatz Mainzer Straße

(kk)Wie der Wiesbadener Polizei erst am Freitag bekannt wurde besprühten Unbekannte in den zurückliegenden Tagen mehrere auf einem Parkplatz abgestellte Linienbusse mit Farbe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich, ersten Ermittlungen zufolge, auf mehrere hundert Euro. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter (0611) 345-2140 entgegen.

5. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Freitag, 08.09.2023, 19:00 Uhr - Samstag, 09.09.2023, 03:00 Uhr und Samstag, 09.09.2023, 19:00 Uhr - Sonntag, 10.09.2023, 03:00 Uhr

(kk) Am vergangenen Wochenende führten die Stadtpolizei und die Landespolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Einsatzkonzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Hierbei wurden unter anderem die Einhaltung der seit dem 01. Januar 2019 in der Waffenverbotszone geltenden Vorschriften überprüft. Erfreulicherweise wurden in diesem Zusammenhang keine Waffen, keine gesetzlich verbotenen Gegenstände oder sonstigen gefährlichen Gegenstände festgestellt. Am Wochenende waren die Einsatzkräfte sowohl uniformiert als auch in zivil unterwegs, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Weiterhin wurde der Regeldienst der Polizeireviere unterstützt. Kontrollmaßnahmen im Bereich der Reisinger Anlagen und im Wiesbadener Ortsteil Schelmengraben führten zum Auffinden von Betäubungsmittel. Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Stadt und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell