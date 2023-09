Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Körperverletzung Täter festgenommen+++Exhibitionist festgenommen+++Einbruch+++Unfall+++

Wiesbaden (ots)

1. Mit Stock geschlagen, dann ins Gefängnis, Wiesbaden, Luisenplatz, Samstag, 16.09.2023, 09:00 Uhr, (js) Nachdem es am Luisenplatz zu Streitigkeiten zwischen zwei Personen kam, wurde ein Mann im Nachgang in die JVA eingeliefert. Gegen neun Uhr wurde die Polizei zu einer Körperverletzung gerufen, bei der eine Frau mit einem Gehstock geschlagen worden sei. Die Beamten konnten die 48-jährige Geschädigte antreffen, welche durch die Schläge leicht am Arm verletzt wurde. Aufgrund ihrer Angaben konnte im Nahbereich ein 44-jähriger Mann als Täter festgenommen werden. Bei einer darauffolgenden Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er dann einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die leicht verletzte Dame wurde in einem Krankenhaus behandelt.

2. Exhibitionist festgenommen,

Wiesbaden, Burgstraße Samstag, 16.09.2023, 09:45 Uhr

(js) Am Samstagmorgen gelang es der Polizei nach entsprechender Mitteilung einen Exhibitionisten festzunehmen. Gegen viertel vor Zehn wurde der Polizei von der Geschädigten, einer 57-jährigen Wiesbadenerin, eine Person gemeldet, die sich in schamverletzender Weise zeigte. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte ein 42-jähriger Mann in der Nähe angetroffen und festgenommen werden. Er wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen auf das Polizeirevier verbracht und im Anschluss wieder entlassen. Ihn erwartet nun das entsprechende Strafverfahren.

3. Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden, Wartestraße, Freitag, 15.09.2023, 16:30 Uhr - 20:00 Uhr,

(js) Am späten Freitagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Wartestraße ein. Die Abwesenheit der Wohnungsinhaber nutzten Diebe, um über die rückwärtige Terrassentür in die Wohnung einzudringen und dort Wertgegenstände zu entwenden. Im Inneren der Wohnung wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck gestohlen. Die Täter flohen danach unerkannt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der 0611/345-0 entgegen.

4. Mit E-Scooter gestürzt - schwer verletzt, Wiesbaden, Waldstraße, Freitag, 15.09.2023, 22:30 Uhr,

(js) Am Freitagabend stürzte der Fahrer eines E-Scooter in der Wiesbadener Waldstraße und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Gegen 22:30 Uhr befuhr der 42-jährige Wiesbadener mit seinem Elektroroller die Waldstraße aus Richtung Homburger Straße in Richtung Schiersteiner Straße und kam vermutlich gegen den Bordstein, wodurch er zu Fall kam. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht werden. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

