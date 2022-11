Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Firmeninhaber erhalten fingierte Rechnungen

Kirchheimbolanden (ots)

Die Polizei warnt aktuell vor fingierten Rechnungen, die an Firmeninhaber verschickt werden. Dabei erwecken die Schreiben den Eindruck, dass sie von einem Gericht verschickt wurden und für eine Eintragung in einem Register erstellt wurden. Tatsächlich handelt es sich um gefälschte Schreiben. Es werden in aller Regel Hohe Beträge in Rechnung gestellt. Meistens erfolgt lediglich eine Eintragung in einem Internetportal und beruht auf Freiwilligkeit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell