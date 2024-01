POL-ST: Altenberge, 23-Jährige bei Unfall auf B54 schwer verletzt

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag (16.01.24) in eine Bäckereifiliale an der Widukindstraße, Ecke Merschweg eingebrochen. Sie schlugen in der Zeit zwischen 18.30 Uhr am Montagabend und 04.20 Uhr am Dienstagmorgen ein Kellerfenster ein und gelangten so in die Bäckerei. Im Kassenbereich und in der Küche suchten sie nach Beute. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Die ...

mehr