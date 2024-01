Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Bäckereifiliale

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag (16.01.24) in eine Bäckereifiliale an der Widukindstraße, Ecke Merschweg eingebrochen. Sie schlugen in der Zeit zwischen 18.30 Uhr am Montagabend und 04.20 Uhr am Dienstagmorgen ein Kellerfenster ein und gelangten so in die Bäckerei. Im Kassenbereich und in der Küche suchten sie nach Beute. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Ibbenbüren unter 05451/591-4315.

