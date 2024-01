Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Einbruchdiebstahl

Nordwalde (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitagabend (12.01.24) zwischen 19.17 Uhr und 19.33 Uhr in ein Einfamilienhaus am Wattendorffweg eingebrochen. Die Täter kletterten ersten Erkenntnissen zufolge über ein Gartentor und gelangten dann durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude. Im Gebäude durchsuchten sie Schränke und Schubladen in mehreren Räumen. Es wurden ein vierstelliger Bargeldbetrag und Kleidung entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Wache in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell