Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Versuchter Einbruch in Vereinsgebäude, Zeugin überrascht Täter

Lengerich (ots)

Zwei Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen (14.01.24) gegen 00.20 Uhr versucht, in das Sport- und Gesundheitszentrum des TV Lengerich an Hollenbergs Weg einzusteigen. Eine Frau, die mit ihrem Hund in Richtung des Sport- und Gesundheitszentrums spazieren ging, hörte von dort ein lautes Geräusch. Als sie näherkam, entdeckte sie zwei Personen, die vor dem Gebäude standen, und sprach sie an. Die beiden flüchteten daraufhin über den Radweg in Richtung Bahnhof. Die Polizei stellte fest, dass die Täter versucht haben, die Eingangstür des Gebäudes aufzuhebeln. Die beiden Täter waren vermutlich beide männlich, hatten eine normale Statur und waren komplett schwarz gekleidet. Die schwarzen Jacken der beiden waren leicht glänzend. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

