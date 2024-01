Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Diebstahl von Gasflaschen, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Unbekannte haben sich in der Zeit von Freitag (12.01.24), 21.00 Uhr bis Samstag (13.01.24), 06.00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Metallkäfig des Marktkaufs an der Bismarckstraße verschafft. Die Täter brachen das Schloss auf und entwendeten aus dem Metallkäfig insgesamt 42 Gasflaschen in verschiedenen Größen. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

