PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Taxifahrer und Polizisten angegriffen +++ Raub im Kurpark +++ Exhibitionist festgenommen +++ Auseinandersetzung auf dem Rathausplatz +++ Reifen zerstochen +++ Einbruch +++ Köder mit Rasierklingen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Taxifahrer und Polizisten angegriffen +++ Raub im Kurpark +++ Exhibitionist festgenommen +++ Auseinandersetzung auf dem Rathausplatz +++ Reifen zerstochen +++ Einbruch in Fahrradgeschäft +++ Köder mit Rasierklingen

1. Taxifahrer und Polizisten angegriffen,

Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Bornstraße, 26.08.2023, 20.15 Uhr,

(kd)In Bad Homburg hat am Samstagabend ein Mann einen Taxifahrer geschlagen und anschließend eine Polizeistreife angegriffen. Der 47-jährige Mann aus Bad Homburg war mit einer weiblichen Begleitung gegen 20:15 Uhr in einem Taxi unterwegs. Da der Taxifahrer die Begleiterin des Mannes beleidigt haben soll, ging er den Taxifahrer an und schlug diesem ins Gesicht. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme beleidigte, bedrohte und attackierte er auch die eingesetzte Polizeikräfte an. Der Mann wurde festgenommen und ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

2. Raub im Kurpark,

Bad Homburg, Kurpark,

26.08.2023, 22:30 Uhr

(kd)Am Samstagabend wurde in Bad Homburg ein Mann von einer Gruppe Jugendlicher überfallen. Der 54 Jahre alte Mann lief gegen 22:30 Uhr durch den Kurpark, als ihm eine Gruppe aus mehreren Jugendlichen, darunter drei Mädchen, entgegengekommen sei. Zwei junge Männer aus der Gruppe hätten den 54-Jährigen zunächst verbal angegangen und letztendlich zu Boden gezerrt und ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen. Anschließend hätten sie den Rucksack des Mannes, samt seinem darin befindlichen Mobiltelefon und Portemonnaie, entwendet und seien geflüchtet. Einen Täter beschrieb der Geschädigte als circa 1,70 Meter groß, dunkel gekleidet und mit einem "südländischen Erscheinungsbild". Der Zweite sei circa 1,80 Meter groß und grau gekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Exhibitionist festgenommen,

Oberursel, Oberstedten, Zu den Schreiergärten, 26.08.2023, 16:45 Uhr

(kd)In Oberursel Oberstedten hat die Polizei am Samstagnachmittag einen Exhibitionisten festgenommen. Der 39-Jährige aus Oberursel soll auf einem Feldweg im Bereich der Straße "Zu den Schreiergärten" einem 10-jährigen und einem 11-jährigen Mädchen hinterhergelaufen sein. Dabei habe er die Hose heruntergelassen und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Er wurde bis zum Eintreffen der Streife von dem Vater eines der Mädchen verfolgt. Hierbei soll der Vater den 39-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Die Polizei hat wegen der Sachverhalte die Ermittlungen aufgenommen. Der Exhibitionist wurde vorläufig festgenommen und ihn erwartet nun wegen sexueller Handlungen vor Kindern ein Strafverfahren.

4. Auseinandersetzung auf dem Rathausplatz,

Bad Homburg, Rathausplatz,

26.08.2023, 22:30 Uhr

(kd)In Bad Homburg kam es am Samstagabend gegen 22:30 Uhr auf dem Rathausplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 25-Jähriger aus Bad Homburg wurde aus einer größeren Personengruppe heraus von drei männlichen Personen angegriffen. Ein 29-jähriger Tatverdächtiger konnte von der Polizei festgenommen werden. Den zwei weiteren Aggressoren gelang unerkannt die Flucht. Sie sollen beide dunkel gekleidet gewesen sein. Der Geschädigte musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

5. Reifen am Taunus-Informationszentrum zerstochen,

Oberursel, Hohemarkstraße,

25.08.2023, 12:00 Uhr bis 27.08.2023, 14:00 Uhr

(kd)Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag haben in Oberursel Unbekannte die Reifen von drei Fahrzeugen zerstochen. Die Autos, waren am Taunus-Informationszentrums in der Hohemarkstraße geparkt. Der oder die Täter zerstachen alle vier Reifen der Fahrzeuge und hinterließen so einen Schaden von knapp 1.500 Euro. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

6. Einbruch in Fahrradgeschäft,

Bad Homburg, Urseler Straße,

28.08.2023, 03:45 Uhr

(kd)In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Diebe in ein Fahrradgeschäft in Bad Homburg eingebrochen. Gegen 03:45 Uhr warfen die Täter eine Fensterscheibe des Geschäfts in der Urseler Straße mit einem Gullideckel ein und entwendeten anschließend aus dem Verkaufsraum mehrere E-Bikes. Die Anzahl und der Wert des Diebesgutes lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau beziffern. Wer Hinweise geben kann wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

7. Köder mit Rasierklingen ausgelegt,

Bad Homburg, Heuchelheimer Straße,

festgestellt: 27.08.2023, 14:45 Uhr

(kd)In Bad Homburg wurden am Sonntagmittag mehrere Wurststücke mit Rasierklingen aufgefunden. Die Köder waren auf einer Rasenfläche in der Heuchelheimer Straße ausgelegt worden. Die Köder wurden sichergestellt und die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

8. Motorroller entwendet,

Oberursel, Weißkirchen, Breslauer Straße, 26.08.2023, 01:00 bis 09:25 Uhr

(kd)In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Langfinger in Oberursel Weißkirchen einen Motorroller gestohlen. Der 50er-Roller war von seinem Besitzer in der Breslauer Straße abgestellt und mit dem Lenkradschloss gesichert worden. Der Roller wurde später auf einem nahegelegenen Feldweg aufgefunden. Der oder die Täter hatten teilweise die Verkleidung des Rollers entfernt, um an die Kabel des Rollers zu gelangen und diesen kurzzuschließen. Dadurch verursachten sie an dem Fahrzeug einen Schaden von circa 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell