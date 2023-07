Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Den Diebstahl aus seinem Fahrzeug (BMW) meldete gestern (19.07.2023) der 24-jährige Eigentümer der Polizei. Demnach verschaffte sich der bislang unbekannte Dieb in der Zeit vom 18.07.2023 - 19.07.2032 Zugang zum Auto und stahl daraus die Geldbörse des 24-Jährigen. Der BMW selbst war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Dammstraße in Gera abgestellt. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen (Bezugsnummer 186471/2023) und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

