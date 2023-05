Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendliche Täter nach Einbruchserie gestellt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Polizisten überführten in der Nacht auf Mittwoch, 03.05.2023, vier Jugendliche, die in Verdacht stehen, Einbrüche in ein Reisebüro und ein Friseurgeschäft an der Dorfstraße begangen zu haben. Vermutlich besteht ebenfalls ein Zusammenhang zu einem Einbruchversuch in ein Maklergeschäft.

Polizeibeamte wurden gegen 02:00 Uhr auf fünf Teenager aufmerksam, als sie sich am Kreisel Dorfstraße / Vilsendorfer Straße / Eickumer Straße aufhielten. Sie sprachen die jungen Leute an, wobei einem Jugendlichen die Flucht mit einem E-Scooter gelang.

Bei der anschließenden Personenkontrolle entdeckten die Polizisten bei dem Quartett ein Ausweisdokument, das aus einem Reisebüro an der Dorfstraße stammte, sowie ein E-Scooter-Ladekabel und Einbruchwerkzeug. Zwei Fahrräder standen in unmittelbarer Nähe.

Tatsächlich war in dem Reisebüro zuvor eingebrochen worden. Die Tür war aufgehebelt und aus dem Gebäude fehlten zwei Mountainbikes, ein E-Scooter samt Ladekabel sowie zwei Werkzeugkoffer. Ein Anwohner hatte gegen 01:30 Uhr ein Geräusch gehört, das vom Einbruch stammen könnte.

In derselben Straße hatte sich ebenfalls ein Einbruch in ein Friseurgeschäft ereignet. Polizeilichen Erkenntnissen nach waren zwei unbekannte Täter gegen zwischen 00:50 Uhr und 01:30 Uhr über ein Fenster in das Gebäude eingedrungen und hatten Bargeld und Softdrinks gestohlen. Die Beschreibung der Täter passt auf zwei Jugendliche aus der Gruppe.

Bei einem Maklerbüro an der Dorfstraße blieb es bei einem Einbruchversuch.

Die Jugendlichen wurden zunächst mit auf die Wache genommen und anschließend den Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen die Tatverdächtigen wurde Anzeige wegen Einbruch erstattet.

Hinweise zu dem fünften Jugendlichen, der mit einem schwarzen E-Scooter der Marke Odys flüchtete, nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell