POL-BI: Zwei Einbrüche in Tierarztpraxen - Zeugen gesucht

FR / Bielefeld / Quelle / Gellershagen - Unbekannte Einbrecher entwendeten aus einer Tierarztpraxis im Hägerweg Bargeld und entkamen in eine unbekannte Richtung. Ein Einbruchsversuch in eine Tierarztpraxis in der Carl-Severing-Straße misslang. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 14:00 Uhr am Samstag, 29.04.2023, und 06:50 Uhr am Dienstag, 02.05.2023, brachen die unbekannten Täter in die Praxis am Hägerweg ein. Sie durchsuchten die Räume der Praxis nach Wertsachen und entwendeten schließlich Bargeld. Nach den derzeitigen Erkenntnissen flüchteten sie in den parkähnlichen Grünbereich, der parallel zum Hofeichenweg verläuft.

Des Weiteren brachen Unbekannte ein Fenster einer Praxis in der Carl-Severing-Straße, in Höhe Magdalenenstraße, auf. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben jedoch ab und flüchteten ohne Beute. Der Tatzeitraum liegt zwischen 19:00 Uhr am Freitag, 28.04.2023, und 08:35 Uhr am Dienstag, 02.05.2023.

Die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen oder möglichen Tätern beim Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

