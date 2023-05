POL-BI: Fehlverhalten nach Hundebissen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Quelle / Gellershagen - Unbekannte Einbrecher entwendeten aus einer Tierarztpraxis im Hägerweg Bargeld und entkamen in eine unbekannte Richtung. Ein Einbruchsversuch in eine Tierarztpraxis in der Carl-Severing-Straße misslang. Die Polizei sucht Zeugen. Im Zeitraum von 14:00 Uhr am Samstag, 29.04.2023, und 06:50 Uhr am Dienstag, 02.05.2023, brachen die unbekannten Täter in die Praxis ...

