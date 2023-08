Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin möchte Möbel aus Wohnung abholen und wird von Ex-Partner bedroht

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In Hohenlimburg stritt sich am Sonntag (06.08.) ein Ehepaar. Aufgrund einer vorausgegangenen Trennung beabsichtigte eine Hagenerin, aus der gemeinsamen Wohnung Möbel zu holen. Ihr Ex-Partner habe bereits mit mehreren seiner Freunde auf sie gewartet und sie dann beleidigt sowie bedroht. Die getätigten Aussagen habe er zuvor bereits in einer Sprachnachricht an sie getätigt. Die Frau verständigte die Polizei, die eine Strafanzeige gegen den Mann fertigte. (arn)

