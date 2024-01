Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Wohnhaus

Neuenkirchen (ots)

An der Meisenstraße sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag (14.01.24) gegen Mitternacht und 9.00 Uhr am Dienstagmorgen (15.01.24) in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Haus. Die Räume wurden nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei in Rheine nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, Telefon 05971/938-4215.

