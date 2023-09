Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geldkassette gestohlen

Erfurt (ots)

Auf eine Geldkassette hatten es Einbrecher über das Wochenende in der Löbervorstadt von Erfurt abgesehen. Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter eines Steuerbüros ein beschädigtes Fenster fest. Unbemerkt hatten Diebe dieses aufgebrochen, um so in das Gebäude einsteigen zu können. Aus einem Schrank stahlen die unbekannten Täter schließlich eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sicherte am Tatort zahlreiche Spuren der Täter. (JN)

