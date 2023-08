Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb wird nach Flucht vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem er in mehreren Geschäften eines Einkaufszentrums am Richard-Matthaei-Platz Kleidung stahl, konnte ein 21-jähriger Mann aus Schöppingen am Freitag, 25. August, gegen 17.45 Uhr, nach kurzer Flucht vorläufig festgenommen werden.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Mann bei einem seiner Diebstähle beobachten. Doch damit nicht genug: In einem Gebüsch an der Hafenstraße konnte noch eine weitere Tüte mit gestohlenen Kleidungsstücken aufgefunden werden.

Aufgefallen ist das Versteck, da der 21-jährige bei seiner Flucht die Einkaufstüte mit den zuvor gestohlenen Sachen in das Gebüsch warf.

Eine Polizeistreife wurde durch den Zeugen zu dem Dieb gelotst, der sich auf Höhe einer Unterführung in der Hafenstraße befand. Der Mann aus Schöppingen wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht.

Bei dem zurückgelassenen Diebesgut handelt es sich um Kleidung im Warenwert von zirka 600 Euro. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell