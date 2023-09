LPI-EF: Seniorin betrogen

Erfurt (ots) - Mit unerwünschten Gästen hatte es ein Hotel im Erfurter Norden zu tun. Am Freitag waren drei Jugendliche in das Gebäude gelangt. Im Anschluss suchten sie eine nicht verschlossene Suite auf, in welcher sie es sich gemütlich machten. Die hinzugerufenen Beamten stellten die drei polizeibekannten Teenager im Alter von 15 bis 17 Jahren in dem Hotelzimmer fest. Bei einer Durchsuchung des Trios stießen die Polizisten auf mehrere Gramm Marihuana. Die Jugendlichen ...

