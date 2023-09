LPI-EF: Großaufgebot durch Schreckschusswaffe

Landkreis Sömmerda (ots) - Am Samstagmorgen wurden verschiedene Graffitis an der Fassade eines Gebäudes in Buttstädt festgestellt. Mit Sprühfarbe und Permanentmarkern wurden Namen sowie Buchstaben an der Hauswand angebracht. Ergänzt wurden diese Schmierereien noch durch mehrere rote Herzen. Zu den Tätern gibt es bislang keine weiteren Hinweise. Der entstandene Sachschaden wird auf über 200 Euro geschätzt. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr