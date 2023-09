Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizistin gebissen

Erfurt (ots)

Am Freitagnachmittag wurden in Erfurt in der Nähe des Hauptbahnhofs mehrere Rettungskräfte bei einem Einsatz verletzt. Vorausgegangen war dem zunächst ein verbaler Streit zwischen zwei Männern. Diese Auseinandersetzung entwickelte sich weiter in eine körperliche Konfrontation, bei der eine der Personen leicht verletzt wurde. Beide Beteiligten verließen anschließend den Tatort. Hinzugezogene Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes konnten den leicht Verletzten nicht weit entfernt vom Ort des Geschehens feststellen. Unvermittelt schlug der Mann in die Richtung der Polizeibeamten und der Sanitäter. Die Polizeibeamten mussten unmittelbaren Zwang anwenden und den 40-Jährigen am Boden fixieren. Diesem gelang es jedoch weiterhin um sich zu treten. Einer Polizeibeamtin biss der Mann zudem ins Bein. Ein weiterer Polizeibeamter und ein Rettungssanitäter wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Mit Unterstützung weiterer Kräfte der Bundespolizei wurde der Mann unter Kontrolle gebracht. (SE)

