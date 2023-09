LPI-EF: Graffitis an Gebäude

Landkreis Sömmerda (ots) - In der Nacht zu Sonntag hatte es eine unbekannte Person auf ein Hotel im Landkreis Sömmerda abgesehen. Der Einbrecher versuchte sich zunächst durch die Eingangstüren Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Dies misslang und so versuchte er sich an einem Fenster. Durch dieses gelangte er schließlich in den Innenbereich. Dort konnte er keine Beute machen. Der Unbekannte verursachte einen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. (SE) Rückfragen bitte ...

