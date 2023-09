Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Umweltliebe geht zu weit

Erfurt (ots)

Die Liebe zur Umwelt ging am Wochenende für einen unbekannten Mann zu weit. In der Nacht zu Sonntag hatte er in der Erfurter Innenstadt einen 19-Jährigen im Visier. Dieser hatte einen Zigarettenstummel auf den Gehweg geschnippt. Der Mann machte den Raucher auf sein Fehlverhalten aufmerksam und forderte ihn auf, die Zigarette ordnungsgemäß zu entsorgen. Als dieser der Forderung nicht nachkam, soll der Unbekannte einen waffenähnlichen Gegenstand gezogen und den 19-Jährigen bedroht haben. Erst als der Stummel entsorgt war, ließ der Täter von seinem Gegenüber ab. (JN)

