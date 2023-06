Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Kiosk

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagmorgen, gegen 04:30 Uhr, kam es erneut zu einem Einbruchdiebstahl in einen Kiosk in der Peterstraße. Der bislang unbekannte Täter gelangte durch Aufhebeln der Eingangstür in den Kiosk. Aus den Räumlichkeiten wurden diverse Tabakwaren entwendet. Eine genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Der Täter flüchtete zu Fuß auf der Peterstraße in Richtung stadtauswärts. Er kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 180 cm groß - 25 - 30 Jahre alt - blonde, kurze Haare - schwarze Jeans - blauer Kapuzenpullover, darüber eine graue glänzende Jacke Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

