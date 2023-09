Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger schlagen zu

Erfurt/Bad Berka (ots)

Am Montag musste die Erfurter Polizei gleich zwei Betrugsanzeigen wegen der sogenannten WhatsApp-Masche aufnehmen. Betroffen waren hiervon eine 61-jährige Frau aus Kühnhausen sowie ein 59-jähriger Mann aus Bad Berka. Beide hatten per SMS eine Nachricht ihres vermeintlichen Kindes von einer neuen Nummer erhalten. Im Laufe der weiteren Konversationen, die über den Nachrichtendienst WhatsApp erfolgten, forderten die Betrüger Geld. In dem Glauben ihren Kindern zu helfen, überwies der Mann insgesamt 3.400 Euro und die Frau eine Summe von knapp 4.000 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell