Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Blutentnahme im Doppelpack

Erfurt (ots)

Eine Blutentnahme im Doppelpack wartete am Montagabend auf zwei junge Männer in Erfurt. Polizeibeamte waren auf das Duo aufmerksam geworden, die mit E-Scootern durch die Magdeburger Allee gefahren waren. Bei einem Schnelltest stellte sich heraus, dass die beiden Männer im Alter von 18 und 23 Jahren unter Drogeneinfluss standen. Neben einen Nadelstich in die Vene, wartete auf die beiden eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die jungen Männer müssen mit zwei Punkten, einem Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. (JN)

