LPI-NDH: Ladendieb erbeutet zwei Koffer

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Ein in der Liebermannstraße parkender Pkw wurde in der Zeit von Mittwoch 18.30 Uhr bis Freitag 09.00 Uhr von Unbekannten zerkratzt. Auf der Fahrerseite wurde mit einem unbekannten Tatmittel auf den Lack des Audi eingewirkt, sodass ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Die Polizeiinspektion Eichsfeld hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr