LPI-NDH: Auto von Unbekannten zerkratzt

Nordhausen (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde der Nordhäuser Polizei der Diebstahl eines Tresors gemeldet. Unbekannte drangen in der Halleschen Straße in der Zeit von Mittwoch 09.00 Uhr bis Donnerstag 15.00 Uhr widerrechtlich in Geschäftsräume ein und suchten nach Beutegut. Hierbei stießen sie auf den Tresor und entwendeten diesen samt Inhalt. Aus dem Kundenbereich wurde zudem eine Geldkassette und die Kaffeekasse entwendet. Hierin befand sich eine unbekannte Menge ...

