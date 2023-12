Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autodieb verunglückt mit geklautem Audi

Großwechsungen/Göttingen (ots)

Auf der Bundesstraße 243, nahe der Ortslage Großwechsungen, verunfallte in den frühen Morgenstunden des Freitags der Fahrer eines Audi. Nach dem Eintreffen der Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer das Auto kurz zuvor in Göttingen entwendet hatte. Das Fahrzeug wurde polizeilich sichergestellt und der 59-jährigen Autodieb vorläufig festgenommen. Die niedersächsischen Beamte in Göttingen suchten den Halter des entwendeten Fahrzeugs auf, welchem der Diebstahl des Audis noch nicht bekannt war. In der Zusammenarbeit der Nordhäuser und Göttinger Beamten werden zur Stunde die strafprozessualen Maßnahmen getroffen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell