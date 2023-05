LPI-G: Versuch in Büroräume einzudringen

Altenburg (ots) - Meuselwitz. Am 02.05.2023 gegen 09:00 Uhr fuhr ein 42-Jähriger mit einem Lkw mit geringer Geschwindigkeit die Altenburger Straße in Richtung Zeitz entlang. Auf Höhe eines Fußgängerüberwegs beabsichtigte eine Seniorin (76) die Straße mit ihrem Rollator zu überqueren. Der Lkw-Fahrer übersah die Dame dabei und touchierte sie mit der vorderen Stoßstange. Hierbei kam die Seniorin zu Fall. In Folge ...

