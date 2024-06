Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Unbekannte zerstören Scheiben an Bushaltestelle "Naumburger Straße": Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold: Zwei unbekannte Täter haben am gestrigen Donnerstagabend in der Wolfhager Straße zwei Scheiben an der Bushaltestelle "Naumburger Straße" zerstört. Ein Zeuge hatte die beiden Männer gegen 20:30 Uhr dabei beobachtet und die Polizei alarmiert. Die beiden Täter sollen zuvor Passanten angepöbelt haben. Danach schlugen sie zunächst eine Scheibe der Haltestelle in Fahrtrichtung Stadtmitte ein und gingen dann in auf die andere Straßenseite, wo sie ebenfalls eine Scheibe der Haltestelle in Fahrtrichtung stadtauswärts einschlugen. Dazu hatten sie offenbar einen Notfallhammer benutzt. Nach den Sachbeschädigungen waren sie vom Tatort geflüchtet. Die Fahndung der Polizei führte nicht mehr zur Festnahme der beiden Männer.

Zu den beiden Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

1.) Etwa 20 Jahre, braune Haare, Bart, braune Brille, graue Kappe, tarnfarbener Jogginganzug, sprach Deutsch ohne Akzent

2.) Alter Ende 30, 175 - 180 cm groß, lichtes Haar, schwarz gekleidet

Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei.

