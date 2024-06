Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Bad Karlshafen-Helmarshausen mit drei Verletzten

Kassel (ots)

Bad Karlshafen-Helmarshausen (Landkreis Kassel): In Bad Karlshafen-Helmarshausen ist es am heutigen Donnerstagvormittag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Die beiden anwesenden Hausbewohner, eine 80-Jährige und ein 81-Jähriger, wurden dabei teils schwer verletzt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Zudem war ein Feuerwehrmann beim darauffolgenden Löscheinsatz durch das Einatmen giftiger Rauchgase verletzt und anschließend ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden. Die ersten polizeilichen Ermittlungen zu Brandursache ergaben, dass das Feuer im Bereich einer Sauna im Erdgeschoss ausgebrochen war und später auf das Gebäude übergriff. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf ca. 100.000 Euro. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen aktuell nicht vor. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden von den Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt und dauern an. Die Brandstelle wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt.

