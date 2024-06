Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Männer suchen Streit - Ermittlungen eingeleitet

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Polizei eingeleitet, nachdem es am Montagabend im Bereich des Bahnhofsplatzes zu Auseinandersetzungen kam. Ein Mitarbeiter des Sicherheitspersonal des dortigen Einkaufsgeschäfts sprach eine fünfköpfige Personengruppe gegen 21.30 Uhr auf ungebührliches Verhalten an und forderte sie auf, den Eingangsbereich zu verlassen. Die Gruppe, die offenbar Alkohol und Drogen konsumiert hatte, reagierte uneinsichtig und begann, den Mann zu attackieren. Zeugen verhinderten eine weitere Eskalation, woraufhin die aggressiven Männer zunächst von dannen zogen. Zwei Tatverdächtige im Alter von 28 und 24 Jahren konnten im Rahmen der Fahndung angetroffen werden, die Ermittlungen zur Identität der weiteren Beteiligten dauern aktuell noch an. Weil der 28-Jährige kurz nach 22 Uhr erneut negativ in Erscheinung trat, als er einen 48-Jährigen mit einer Glasflasche beworfen haben soll, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. In der Arrestzelle des Polizeireviers geriet er in einen psychischen Ausnahmezustand, versuchte sich selbst zu verletzen und wurde in der Folge in eine Fachklinik gebracht. Ihn und seine teilweise noch namentlich nicht bekannten Begleiter erwarten nun entsprechende Anzeigen.

Tettnang

Wagen nicht gegen Wegrollen gesichert - Unfall

Weil er seinen Wagen beim Verlassen nicht gegen Wegrollen gesichert hat, verursachte ein 72-jähriger Mann am Montag gegen 11.15 Uhr einen Unfall. Der Senior stellte seinen Wagen verbotswidrig auf dem Gehweg vor einem Hotel in der Kirchstraße ab und begab sich in die gegenüberliegende Metzgerei. Aufgrund von Gefälle rollte der Renault über die Fahrbahn und prallte gegen einen vor der Metzgerei geparkten VW, der wiederum auf ein abgestelltes Mountainbike geschoben wurde. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf knapp 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Meckenbeuren

Unter Drogen unterwegs

Offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 19 Jahre alter Autofahrer, als er am Dienstagmorgen gegen 0.45 Uhr in Meckenbeuren von der Polizei kontrolliert wurde. Er übersah den kontrollierenden Beamten trotz dessen auffälliger Warnweste und kam erst einige Meter später der Anhalteaufforderung nach. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit ergab sich schnell der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein Vortest reagierte auf THC, weshalb der 19-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, kommen auf den jungen Mann ein Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro, ein Fahrverbot und eine Eintragung im Verkehrssünderregister zu. Zudem wurde die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Überlingen

Auffahrunfall

Ablenkung am Steuer dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montag gegen 16.30 Uhr in der Straße "Zum Salm" ereignet hat. Eine 40 Jahre alte VW-Fahrerin hatte nicht erkannt, dass ein 41-jähriger Sprinter-Fahrer am rechten Fahrbahnrand stoppte. Sie fuhr wuchtig auf, sodass an beiden Fahrzeugen jeweils rund 5.000 Euro Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Markdorf

Auf betrügerisches Jobangebot hereingefallen

Auf der Suche nach einem lukrativen Teilzeitjob ist eine 37-jährige Frau aus dem Bereich Markdorf in den vergangenen Wochen einem Betrug aufgesessen. Über Social-Media wurde sie auf eine Tätigkeit aufmerksam, bei der man für die Bewertung diverser Kleidungsstücke Geld verdiene. Bei einem ersten Fragenkatalog, für den sie zunächst etwa 75 Euro bezahlen musste, bekam sie den investierten Betrag verdoppelt ausgezahlt. Nachdem der erste "Auftrag" derart gewinnbringend angelaufen war, verlor sie das anfängliche Misstrauen offenbar und nahm für weitere Aufträge sogar einen Kredit auf. Bis sie nach einiger Zeit feststellte, dass sie für die Bewertungsbögen kein Geld mehr bekam, hatte sie bereits einen fünfstelligen Euro-Betrag "investiert. Nun ermittelt der Polizeiposten Markdorf wegen des Betrugs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell