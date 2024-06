Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Stromkasten in Wohnhaus gerät in Brand

Wohl aufgrund eines technischen Defekts ist in der Nacht auf Montag in einem Wohnhaus in der Straße "Zum Müller" ein Stromkasten in Brand geraten. Ein Rauchmelder schlug nach dem Brandausbruch Alarm, sodass das Feuer rechtzeitig vom Hauseigentümer mit einem Feuerlöscher gelöscht werden und die übrigen Bewohner sich nach draußen in Sicherheit bringen konnten. Die zwischenzeitlich verständigte Feuerwehr überprüfte die Brandstelle und lüftete das Gebäude, sodass die Bewohner zeitnah wieder zurück in ihr Haus konnten. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden fiel gering aus.

Pfullendorf

Auseinandersetzung im Straßenverkehr

Wegen einer Auseinandersetzung, die ein 49-Jähriger am Sonntagabend im Straßenverkehr ausgetragen haben soll, ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf. Nachdem eine 30-Jährige dem Autofahrer in der Otterswanger Straße die Vorfahrt genommen haben soll, überholte der 49-Jährige nach Angaben der Frau ihren Wagen, bremste sie aus und zeigte ihr den Mittelfinger. Später soll es zu weiteren behindernden Fahrmanövern sowie auf dem Parkplatz einer Tankstelle zu einer verbalen Entgleisung des Mannes gekommen sein. Die Beamten fertigen nun Strafanzeigen gegen den Autofahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Beleidigung.

Wald

Unfall bei Überholvorgang - Polizei such nach Zeugen

Ein Überholmanöver hatte am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Sentenhart und Rast einen Verkehrsunfall zur Folge. Ein 23-jähriger Sprinter-Fahrer wollte auf dem Streckenabschnitt eine Fahrzeugkolonne, die sich hinter einem Traktor gebildet hatte, überholen, als der Fahrer des landwirtschaftlichen Gefährts nach links in einen Feldweg abbog. Der Sprinter prallte in den abbiegenden Traktor, sodass an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt mehreren tausend Euro entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Polizeirevier Sigmaringen hat gegen den Fahrer des Sprinters ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und bittet den Fahrer eines Fiat Punto, der hinter dem Traktor fuhr, sich unter Tel. 07571/104-0 als Zeuge zu melden.

Bad Saulgau / Herbertingen

Senior gerät auf Gegenfahrspur - Polizei sucht nach Betroffenen

Mehrfach auf die Gegenfahrspur geraten ist Angaben eines Verkehrsteilnehmers zufolge am Sonntagnachmittag kurz vor 15 Uhr ein 83 Jahre alter Opel-Fahrer auf der B 32 zwischen Bad Saulgau und Herbertingen. Einige entgegenkommende Fahrzeuglenker hätten demnach aufgrund der Schlangenlinienfahrt des Seniors abbremsen und ausweichen müssen, um eine Kollision mit dem Opel zu verhindern. Das Polizeirevier Bad Saulgau kontrollierte den 83-Jährigen später und beschlagnahmte aufgrund seiner gesundheitlichen Beeinträchtigung dessen Führerschein. Zudem leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Betroffene, die ihren Wagen abbremsen und ausweichen mussten, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 bei den Ermittlern zu melden.

Bad Saulgau

Nach Nacht in Arrestzelle in Tankstelle herumgepöbelt

Unbelehrbar war ein 36-Jähriger, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Ostrach negativ aufgefallen ist und folglich in einer Arrestzelle der Polizei nächtigen musste. Als er am Sonntagmorgen die Zelle wieder verlassen durfte, dauerte es nicht lange, bis er erneut stark alkoholisiert an einer Tankstelle in der Herbertinger Straße Passanten anpöbelte und später in der Fulgenstadter Straße torkelnd in ein Gebüsch fiel. Mit einem Wert von über 3,5 Promille wurde der Mann wiederum in Gewahrsam genommen und aufgrund seines Zustandes in eine Fachklinik gebracht. Neben den Kosten für die Übernachtung erwartet ihn eine Anzeige, da er den untersuchenden Arzt sowie die Einsatzkräfte beleidigte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell