Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter bricht in Haus ein

Auf Bargeld, Schmuck und hochwertige Handtaschen hatte es ein Einbrecher abgesehen, der am frühen Sonntagmorgen in ein Haus in der Hugo-Hermann-Straße eingebrochen hat. Der Täter schlug ein Fenster ein und gelangte so in die Wohnräume. Dort entwendete er Wertsachen im Wert mehrerer hunderttausend Euro. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden, das die Ermittlungen aufgenommen hat.

Ravensburg

Alkoholbedingt von der Straße abgekommen

Einen erheblich alkoholisierten Eindruck machte ein 31 Jahre alter Opel-Fahrer, als er am Sonntag gegen 17.30 Uhr bei Ittenbeuren kurz vor der Einmündung zur B 32 von der Fahrbahn abkam und gegen mehrere Verkehrszeichen prallte. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife deutlichen Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen fest. Dieser war offenbar jedoch derart alkoholisiert, dass ein Vortest nicht möglich war. Daher musste er die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der unfallbedingte Sachschaden wird auf insgesamt rund 5.000 Euro beziffert.

Bad Waldsee

Einbrecher unterwegs

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Einfamilienhaus in Atzenreute eingestiegen. Der Täter gelangte über eine gekippte Terrassentür in das Gebäudeinnere und entwendete dort Bargeld. Die Bewohner wurden gegen 1.40 Uhr durch Geräusche auf den Einbruch aufmerksam, der Unbekannte flüchtete unerkannt. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Amtzell

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 49 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 10.30 Uhr auf der K 7989 erlitten. Der Yamaha-Fahrer überholte zwischen Amtzell und Hannober einen weiteren Motorradfahrer und übersah dabei einen entgegenkommenden Wohnmobil-Lenker. Der 49-Jährige wich aus, geriet dadurch jedoch ins Schleudern und kollidierte in der Folge frontal mit dem Opel eines 40-Jährigen, der hinter dem Wohnmobil fuhr. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 49-Jährigen in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 49-Jährigen und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Bodnegg

Auffahrunfall fordert mehrere Verletzte

Vier leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 11.30 Uhr auf der B 32 gefordert. Eine 44 Jahre alte Seat-Fahrerin wollte nach links in Richtung Gommertsweiler abbiegen. Aufgrund Gegenverkehrs musste sie ihren Wagen bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 71-jähriger Opel-Lenker übersah das stehende Fahrzeug und fuhr wuchtig auf. Dabei wurden sowohl der 71-Jährige als auch die 44-Jährige und ihre zwei im Fahrzeug befindlichen Kinder leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Kliniken. Für den 71-Jährigen war eine sofortige medizinische Versorgung nicht notwendig. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme lenkte die Polizei den Verkehr einseitig durch die Unfallstelle. Weil zwei Motorradfahrer die Unfallstelle auf der Grünfläche umfuhren, um nicht warten zu müssen, wurden sie von den Beamten gestoppt und müssen nun mit einem Verwarngeld rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell