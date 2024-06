Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Zwei Pkw zerkratzt - Zeugenaufruf

In der Zeit von Freitagabend 19:00 Uhr bis Samstagmorgen wurden ein in der Ochsensteige geparkter Pkw Jaguar und ein in der Neidlingstraße geparkter Pkw BMW von bislang unbekannten Tätern an mehreren Stellen zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich in beiden Fällen auf mehrere tausend Euro. Hinweise werden unter T. 07552/20160 an den Polizeiposten Pfullendorf erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell