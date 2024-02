Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall an Kreuzung zwischen zwei PKW mit mehreren verletzten Personen

Speyer (ots)

In der heutigen Nacht, kurz vor halb drei, fuhr eine 20-jährige Autofahrerin in der Iggelheimer Straße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung Iggelheimer Straße / Kurt-Schumacher-Straße / Landwehr Straße fuhr sie weiter gerade aus Richtung Stadtmitte, bemerkte jedoch einen von rechts kommenden, bevorrechtigten PKW eines 43-Jährigen, der die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Landwehrstraße befuhr. Aus noch unbekannten Gründen entwickelten die Bremsen der 20-Jährigen im folgenden Versuch abzubremsen nur eine geringe Bremskraft, weshalb sie einen Zusammenstoß mit dem kreuzenden PKW des 43-Jährigen nicht mehr verhindern konnte. Bei dem Zusammenstoß wurde die 20-Jährige und der 46-jährige Beifahrer des anderen PKW verletzt. Die Heranwachsende klagte über Schmerzen im Bein und Kopfschmerzen, lehnte eine Versorgung durch den Rettungsdienst jedoch ab. Der 46-Jährige klagte über Schmerzen im Rücken und wurde für weitere Untersuchungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 43-jährige PKW-Fahrer blieb nach ersten Angaben vor Ort unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25000 Euro.

