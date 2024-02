Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Unfall mit verletztem Pedelecfahrer

Otterstadt (ots)

Am Dienstag, kurz nach halb zwölf fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Pedelec in der Lindenstraße in Otterstadt. Als er an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW eines 44-Jährigen vorbeifahren wollte, fuhr der 44-Jährige unvermittelt los, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Der PKW kollidierte mit dem Pedelec infolge dessen der 23-Jährige stürzte und sich am linken Bein, beiden Händen und dem linken Arm leicht verletzte. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte der Radfahrer ab, da er eigenständig einen Arzt aufsuchen wollte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1700 Euro.

