Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendieb versucht zu flüchten

Frankenthal (ots)

Am 19.02.2024, gegen 14:52 Uhr, meldet ein Drogeriemarkt in der Frankenthaler Innenstadt einen Ladendiebstahl. Ein 34-jährige Mann entnahm Ware aus der Verpackung und versteckte diese in seiner Unterhose. Der Ladendetektiv konnte die Tat beobachten und sprach den Beschuldigten am Ausgang an. Der 34-Jährige stieß den Mitarbeiter zur Seite und rannte davon. Der Ladendetektiv holte den Beschuldigten in der Fußgängerzone ein und konnte diesen bis zum Eintreffen der Streife festhalten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 136 EUR. Der Flüchtende muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

