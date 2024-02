Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW-Fahrer nach Kontrolle Weiterfahrt untersagt

Neuhofen (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 09:30 Uhr, wurde ein 20-jähriger PKW-Fahrer in der Industriestraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass an dem PKW nicht genehmigte Änderungen an Karosseriebauteilen vorgenommen wurden. Der Heckspoiler wurde zusätzlich erhöht. Aufgrund einer Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde die Weiterfahrt untersagt und die Zulassungsstelle informiert. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Weiterhin wurden bei Kontrollen am gestrigen Vormittag 4 Gurtverstöße geahndet. Die Polizei appelliert, den Sicherheitsgurt zu tragen, um schwere Verletzungen bei Unfällen zu mildern.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell