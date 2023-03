POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle

Schalkenmehren (ots) - Im Zeitraum 01.03.2023 bis 08.03.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter in den Bereich der Lavagrube in Schalkenmehren und lagerte dort illegal mehrere Müllsäcke mit Abfall ab. Aufgrund der Menge war davon auszugehen, dass der Transport dorthin mittels eines Fahrzeuges erfolgt sein durfte. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 ...

mehr