Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW-Fahrer überfährt Kreisverkehr

Mutterstadt (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 06:10 Uhr, teilte ein 53-Jähriger mit, dass er am frühen Morgen mit seinem PKW den Kreisverkehr in der Neustadter Straße überfahren habe. Auf dem begrünten Kreisverkehr und der unmittelbar vor dem Kreisverkehr befindlichen Verkehrsinsel konnten frische Beschädigungen festgestellt werden. Der 53-Jährige konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Beschädigungen am Fahrzeug wurden dokumentiert. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt. Hinweise auf eine Alkohol-/Drogenbeeinflussung liegen nicht vor. Insgesamt entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

